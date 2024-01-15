В посольстве РФ назвали важным предотвращение дальнейшей эскалации в Йемене

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Возможное обострение конфликта в Йемене и на его прилегающих акваториях нужно предотвратить. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в стране Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает телеграм-канал посольства РФ.

Как заявил Кудров, рост уровня напряженности в Йемене может полностью перечеркнуть все продвижения, которые были достигнуты в урегулировании ситуации в данной стране.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Новый удар по Йемену пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.

