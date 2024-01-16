Хуситы подтвердили нанесение удара по греческому сухогрузу у побережья Йемена

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Представители мятежного движения Йемена "Ансар Аллах" (хуситы) взяли на себя ответственность за атаку судна Zografia у Красного моря, который принадлежит Греции. Об этом заявил представитель военного движения Яхья Сариа, передает пресс-служба.

По словам Сариа, хуситы выпустили по сухогрузу несколько ракет, так как экипаж судна никак не реагировал на предупредительные сигналы. Он уточнил, что сухогруз плыл в порт Палестины.

Это уже не первый удар по сухогрузам. Компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности в Великобритании, ранее сообщала о попадании ракеты в сухогруз Zogarafia под флагом Мальты у берегов Йемена. Судно получило небольшие повреждения.

До этого появилась информация, что ракета попала в судно, которое проплывало в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. Экипаж судна не пострадал. В связи с ударом в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании посоветовали экипажам быть внимательными во время нахождения их судов в этом районе.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Новый удар по Йемену пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.

