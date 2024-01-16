Британская компания Ambrey сообщила о попадании ракеты в судно под флагом Мальты

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Компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности в Великобритании, сообщила о попадании ракеты в сухогруз Zogarafia под флагом Мальты у берегов Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

Судно получило небольшие повреждения. Инцидент произошел примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене.

Накануне сообщалось, что ракета попала в судно, которое проплывало в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Аден. Экипаж судна не пострадал.

В связи с ударом в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании посоветовали экипажам быть внимательными во время нахождения их судов в этом районе.

При этом организация по морской безопасности в Великобритании под названием Ambrey заявила, что судно, по которому был совершен удар, могло принадлежать США и плавать под флагом Маршалловых Островов.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Новый удар по Йемену пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.

