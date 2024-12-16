РИА Новости: экипажу севшего на мель танкера "Волгонефть 239" ничего не угрожает

Фото: ТАСС/пресс-служба Минприроды России

Жизни и здоровью моряков с севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть 239" ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"На борту находятся 14 человек. Угрозы жизни экипажу нет", – поделился собеседник агентства, подчеркнув, что судно находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань.

Судно "Волгонефть 239" легло в дрейф в воскресенье, 15 декабря. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212". Танкеры перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался. 11 пострадавших при крушении были госпитализированы в городскую больницу Анапы. У них всех врачи зафиксировали переохлаждение.

При этом эвакуация экипажа поврежденного и легшего в дрейф в Керченском проливе танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за плохих погодных условий. На судне есть все, что нужно для обеспечения базовых потребностей.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.