Актер Мэл Гибсон сравнил свой сгоревший в Малибу дом с бомбардировкой Дрездена

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Лесной пожар в калифорнийском Малибу уничтожил дом американского актера и режиссера Мэла Гибсона. В интервью телеканалу News Nation он сравнил произошедшее с последствиями бомбардировки немецкого города Дрезден во время Второй мировой войны.

"Это произвело опустошающий эмоциональный эффект. Я долго прожил в нем. <…> Там были мои вещи, теперь я более не обременен ими, потому что они все превратились в золу", – сказал Гибсон.

Дом, в котором актер прожил около 15 лет, сгорел в тот момент, когда он находился в Техасе во время записи подкаста с телеведущим Джо Роганом. Вернувшийся домой актер обнаружил лишь пепелище.

"Я никогда не видел, чтобы населенный пункт был так масштабно сожжен. Все можно просто собирать в урны", – сказал Гибсон.

При этом его курицы пережили пожар. Режиссер с супругой дали воды и накормили их. Актер предположил, что воспользуется страховыми выплатами для восстановления жилища.

Кроме того, дом актера Эда Харриса также мог быть уничтожен, так как дома его соседей разрушены огнем, уточнил Гибсон.

Природные пожары продолжаются в Калифорнии с 7 января. В штате действует режим масштабного стихийного бедствия. В результате огонь уничтожил не только свыше 10 тысяч различных строений, но и сжег один из домов американской телеведущей Пэрис Хилтон.

Также сгорели дом сына действующего президента США Джо Байдена, Хантера и жилища актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис.

Общее число погибших из-за пожаров достигло 10 человек, а зафиксированный ущерб оценивается в около 150 миллиардов долларов.

