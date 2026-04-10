Майкл Джей Фокс с юмором отреагировал на новости о собственной смерти

Канал CNN опубликовал некролог о звезде фильма "Назад в будущее" Майкле Джей Фоксе. Вскоре новость была удалена, но успела разлететься по всем медиа и дошла в том числе до самого актера. Как он отреагировал на казус, расскажет Москва 24.

"Техническая ошибка"

Вечером 9 апреля мир взбудоражила новость, которая успела облететь многие медиа: журналисты сообщили о смерти звезды фильма "Назад в будущее" Майкла Джей Фокса. Первоисточником оказался канал CNN: на сайте появился материал под названием "В память об актере", который вскоре был удален. Телеканал объяснил казус "технической ошибкой" и принес официальные извинения актеру и его семье.

Сначала Фокс отреагировал на инцидент через своего представителя, который сообщил журналистам, что знаменитость находится в добром здравии. Кроме того, накануне Майкл посетил фестиваль PaleyFest, где поднялся на сцену и дал интервью.

Позже актер с юмором высказался по поводу казуса в своих соцсетях.





Майкл Джей Фокс актер Как бы ты отреагировал, если бы по CNN сообщили о твоей гибели? Ты... A) Переключишь на канал MNSBC, или как они там себя называют в наши дни; Б) Выльешь горячую воду себе на колени, если больно – ты в порядке; В) Позвонишь жене, надеясь, что она обеспокоена и не теряет надежду; Г) Расслабишься, поскольку они хоронят тебя каждый год; Д) Спросишь себя, какого черта? Я думал, что мир рушится, но, видимо, это только я, и со мной все в порядке.

Подписчики актера, который на протяжении десятков лет борется с болезнью Паркинсона, регулярно поддерживают его в соцсетях, отмечая, что он сохраняет бодрость духа и является примером для многих.

"Мне нравится, какой позитивный и смешной Майкл Джей Фокс после всего, с чем он столкнулся", "Майкл Джей Фокс – фантастический человек", "Майкл Джей Фокс – национальное достояние, и его нужно охранять любой ценой", – пишут фолловеры под его постами.

Неизлечимый недуг

У Фокса диагностировали болезнь Паркинсона в 1991 году. К тому времени он находился на пике славы, успев сняться в сериале "Семейные узы" и в фантастической трилогии "Назад в будущее", которая стала лидером по кассовым сборам в 1985-м. Помимо этого, он трижды становился обладателем престижной телевизионной премии "Эмми" и кинонаграды "Золотой глобус".

Майкл предпочел поначалу скрывать болезнь и, по его признанию, начал злоупотреблять алкоголем и брался за любую работу. Однако в 1998-м симптомы усилились, а в прессе даже начали циркулировать слухи о его якобы наркотической зависимости, и актер решил публично заявить, что у него диагностирован неизлечимый недуг.

Через пару лет он стал значительно меньше сниматься в кино, хотя продолжал получать роли, в том числе главные. В 2000-м актер основал благотворительный фонд, который занимается исследованиями и поисками новых методов лечения болезни.

В ноябре 2020 года Майкл объявил о завершении актерской карьеры. При этом он изредка возвращается к работе: например, Фокс сыграл в третьем сезоне сериала "Терапия", который вышел в январе 2026-го.

Актер женат на коллеге Трэйси Поллан с 1988 года. У супругов четверо детей.