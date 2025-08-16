РИА Новости: Фидан и Лавров обсудили по телефону саммит России и США на Аляске

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам саммита России и Украины на Аляске, заявил РИА Новости источник в турецком МИД.

"В ходе беседы обсуждались усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и встреча президентов России и США на Аляске в этих рамках", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, Анкара надеется, что начатый на Аляске процесс приведет к прочному миру при участии Украины. Турция также готова внести свой вклад, уточнил он.

Российско-американские переговоры прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. Как указал глава США Дональд Трамп, есть шанс достичь мирного урегулирования украинского конфликта, но сделка по прекращению огня пока не достигнута.

По итогам встречи Владимир Путин провел в Кремле совещание. Прошедший саммит он назвал своевременным и полезным. С его слов, во время общения с Трампом обсуждалось возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.

Встреча Путина и Трампа дает надежду, что Соединенные Штаты отменят дальнейшее финансирование поставок оружия на Украину, сказала сенатор Наталия Косихина.