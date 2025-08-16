Эрдоган заявил о готовности содействовать миру на Украине

Фото: ТАСС/EPA/NECATI SAVAS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети Х, что встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске придала новый импульс поискам путей решения украинского конфликта.

"Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского заложит основу для прочного мира", – написал Эрдоган.

По его словам, "Турция готова всемерно содействовать установлению мира" на Украине.

Переговоры России и США прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. Трамп отметил, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня не достигнута.

По итогам саммита Путин провел в Кремле совещание. Состоявшуюся встречу он назвал своевременной и полезной. С его слов, во время общения с Трампом они обсудили возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.