Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Германия больше не находится в состоянии мира. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц во время форума для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.

По его словам, это связано с тем, что ФРГ якобы постоянно сталкивается с пролетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками. При этом Мерц подчеркнул, что это не значит, что Германия находится в состоянии войны.

Ранее канцлер заявил, что без евреев у Германии не может быть хорошего будущего. Таким образом политик осудил критику Израиля.

Мерц допустил справедливые негативные комментарии относительно действий израильских властей, однако подчеркнул, что приверженность Германии существованию и безопасности еврейского государства является неотъемлемой частью нормативных основ ФРГ.

