15 сентября, 07:47

Политика
Политик Нимайер: ненависть Мерца к России может идти из детства

Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Крайне враждебное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с его детством. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам политика, Мерц не ведет себя как лидер страны. Вместо этого он руководствуется своими эмоциями и всегда подчеркивает, что Россия плохая.

"Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно", – считает Нимайер.

Политик добавил, что канцлер ФРГ "хочет мести".

По данным Службы внешней разведки России, политические элиты Германии обеспокоены маниакальным стремлением Мерца к реваншу. Например, у многих европейских экспертов вызывает недоумение жесткая антироссийская политика канцлера на фоне диалога России и США.

Кроме того, до этого Мерц заявлял, что Берлин уже находится в состоянии конфликта с Москвой. С его слов, Россия якобы дестабилизирует ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети.

