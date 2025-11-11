В центре Варшавы прошел многотысячный "Марш независимости"

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

В центре польской столицы прошел многотысячный "Марш независимости", традиционно подготовленный националистическими организациями в День независимости Польши, 11 ноября. Трансляцию события ведет портал Wirtualna Polska.

Марш стартовал в 14:30 по местному времени (16:30 по Москве. – Прим. ред.) на перекрестке имени Романа Дмовского. Организаторы заявили о примерно 100 тысячах участников. Несмотря на официальный запрет, демонстранты взрывают петарды и зажигают факелы.

Впервые с 2018 года в мероприятии принял участие президент Польши Кароль Навроцкий. Также среди участников были ведущие политики партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и Матеуш Моравецкий, лидеры ультраправой "Конфедерации", а также новый посол США Томас Роуз.

В предыдущие годы марш нередко сопровождался столкновениями с полицией. Например, в 2020 году было задержано более 300 человек, 35 полицейских получили травмы.

В прошлом году в марше участвовали националистические объединения "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь". Мероприятие возглавила колонна коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". За событием следили полицейские.