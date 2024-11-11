В Сети появилось видео ежегодного многотысячного марша националистов в Варшаве

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В Сети появилось видео начавшегося в Варшаве ежегодного многотысячного марша националистов, приуроченного к 106-й годовщине восстановления независимости страны. Кадры опубликовало РИА Новости.

В этом году марш проходит под лозунгом Wielkiej Polski moc to MY ("Сила великой Польши – это мы"). В этот раз в мероприятии не примут участие президент Польши Анджей Дуда, так как он отправится с визитом в Азербайджан, и премьер-министр Дональд Туск, который недавно перенес хирургическую операцию и находится на больничном. Однако среди участников были замечены отдельные чиновники высокого ранга.

Другими участниками стали организаторы акции – националистические объединения "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь". В их число вошли активисты различных движений, например противники либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), а также активисты религиозных католических организаций.

При этом в текущем году марш возглавила колонна коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" с баннерами этой политической формации.

К данному моменту известно, что из-за мероприятия в центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением, уже перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского. Помимо этого, за ходом проведения мероприятия следит полиция.

Изначально администрация Варшавы запретила проведение марша в этом году, сославшись на нарушения при подаче заявки. Однако позже власти города все же одобрили мероприятие. По словам одного из организаторов Бартоша Малевского, "Марш независимости" пройдет по маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона.