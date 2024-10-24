Мэрия Варшавы одобрила проведение марша националистов

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Мэрия Варшавы разрешила провести в городе ежегодный марш националистов "Марш независимости". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети одного из организаторов мероприятия Бартоша Малевского.

Марш ежегодно проводился в Варшаве в День независимости Польши – 11 ноября. Организаторами мероприятия традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь".

В этом году администрация Варшавы сначала запретила проведение марша, сославшись на нарушения при подаче заявки. Однако позже власти города все же одобрили марш. По словам Малевского, "Марш независимости" пройдет по маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона. О разрешении провести марш сообщила и пресс-секретарь варшавской мэрии Моника Беут.

В сентябре департамент полиции и погранохраны Эстонии конфисковал монумент солдату СС, который планировалось установить в городе Лихула на западе страны. По данным эстонского ведомства, памятник является копией монумента, установленного в 2004 году на кладбище в городе Лихула, а затем демонтированного по требованию властей страны. Он представляет собой надгробие с изображением военнослужащего в форме СС.