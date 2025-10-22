IT: в Дублине начались протесты после изнасилования девочки в лагере беженцев

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Беспорядки начались в Дублине после того, как в лагере для беженцев изнасиловали девочку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Irish Times.

По предварительным данным, около тысячи человек находятся возле отеля Citywest, который является местом, где живут ходатайствующие о международной защите лица. Беспорядки уже переросли в столкновения с полицией. В результате последним пришлось применить спецсредства для подавления агрессии со стороны горожан.

В настоящее время шесть протестующих задержаны, а один полицейский пострадал.

Ранее власти Польши депортировали 15 украинских граждан из-за угрозы безопасности республики. По данным польского пограничного ведомства, эти люди не раз привлекались к ответственности за различные преступления, включая хранение наркотиков, кражи, грабежи и организацию нелегального пересечения границы.

В результате граждан принудительно доставили к границе, после чего передали украинской стороне. Помимо этого, выдворенным украинцам запретили повторно въезжать на территорию Польши на срок от 5 до 10 лет.

