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Пляжи Сочи открылись для купания после ливней, там подняты желтые флаги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.

"На курорте еще наблюдается переменная облачность, но центральная набережная Маяк, вдоль которой расположены десятки береговых зон для отдыха, заполнена туристами, шезлонги раскрыты, продолжают работу в штатном режиме кафе, магазины и предприятия", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор призвал не купаться на южном побережье Крыма из-за несоответствия нормативным показателям качества воды. Причиной несоответствия нормам названы обильные осадки у побережья Алушты и Севастополя.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, более 100 миллиметров осадков выпало в регионе в первые дни непогоды. Это самый высокий показатель за последние 100 лет.

22 июня в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. Позднее стало известно еще об одном происшествии в Сочи – два автомобиля унесло мощным потоком воды в Черное море.

