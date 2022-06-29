Фото: depositphotos/Syda_Productions
Пляжи Сочи открылись для купания после ливней, там подняты желтые флаги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.
"На курорте еще наблюдается переменная облачность, но центральная набережная Маяк, вдоль которой расположены десятки береговых зон для отдыха, заполнена туристами, шезлонги раскрыты, продолжают работу в штатном режиме кафе, магазины и предприятия", – говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор призвал не купаться на южном побережье Крыма из-за несоответствия нормативным показателям качества воды. Причиной несоответствия нормам названы обильные осадки у побережья Алушты и Севастополя.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, более 100 миллиметров осадков выпало в регионе в первые дни непогоды. Это самый высокий показатель за последние 100 лет.
22 июня в Лазаревском районе Сочи на берег обрушился смерч. Люди не пострадали, но место для отдыха на пирсе буквально снесло. Позднее стало известно еще об одном происшествии в Сочи – два автомобиля унесло мощным потоком воды в Черное море.
Несколько южных курортов России пострадали от мощных ливней
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: