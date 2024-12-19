Путин рассказал о рисках для прибрежных городов РФ при таянии вечной мерзлоты

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Таяние вечной мерзлоты формирует риски для российских прибрежных регионов и городов, включая Санкт-Петербург. Об этом заявил Владимир Путин в рамках "Итогов года".

"Во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать. А наши прибрежные города, включая даже Петербург? Вы понимаете? Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет", – отметил президент страны.

Как рассказал глава государства, Россия является самой большой страной, однако за Уралом проживают всего 12 миллионов человек, поэтому в случае глобальной катастрофы существуют места, куда можно будет расселить людей.

В прошлом году айсберг А23а, который считается крупнейшим на планете, снялся с мели спустя 30 лет и начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды. По площади он превышает Санкт-Петербург более чем в два раза. Скорость передвижения айсберга составляет свыше 150 километров в месяц.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева рассказала, что движущийся вдоль берегов Антарктиды айсберг А23а представляет опасность для судоходства в южных широтах и может привести к увеличению глобального уровня моря. Пока же айсберг не растаял, он представляет серьезную опасность для судоходства, объяснила она.

