РИА Новости: находившаяся на месте гибели Старовойта девушка пришла на его похороны

Фото: телеграм-канал SHOT

Девушка Полина, которая была на месте, где нашли тело бывшего главы Минтранса РФ Романа Старовойта, пришла на его похороны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указало агентство, девушка с букетом красных роз была среди сопровождающих гроб. Его установили на специальном подиуме под тентом.

Сослуживцы Старовойта и чиновники, которые пришли на похороны, произнесли прощальные речи.

Похороны бывшего министра транспорта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге утром 11 июля. Предполагаемое место захоронения располагается неподалеку от часовни Ксении Петербургской.

Старовойт 7 июля был освобожден от должности. В тот же день тело экс-министра обнаружили в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в подмосковном Одинцовском округе.

Церемония прощания со Старовойтом проходила в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управления делами президента в Москве. В ней приняли участие недавно занявший должность главы Минтранса Андрей Никитин, заместители председателя правительства России Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Также там присутствовали руководители Минпромторга, Минсельхоза, Минцифры и Минэкономразвития Антон Алиханов, Оксана Лут, Максут Шадаев и Максим Решетников соответственно, а также министр культура Ольга Любимова и многие другие.

