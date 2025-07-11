Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта начались в Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Похороны бывшего министра транспорта России Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Туда прибыл катафалк, в котором привезли гроб с телом политика, сообщает РИА Новости.

Как указало агентство, катафалк имеет московские номера. Предполагаемое место захоронения экс-главы ведомства располагается неподалеку от часовни Ксении Петербургской. Его уже огородили.

Старовойт 7 июля был освобожден от должности. В тот же день тело экс-министра обнаружили в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в подмосковном Одинцовском округе.

Церемония прощания со Старовойтом проходила в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управления делами президента в Москве. В ней приняли участие недавно занявший должность главы Минтранса Андрей Никитин, заместители председателя правительства России Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Также там присутствовали руководители Минпромторга, Минсельхоза, Минцифры и Минэкономразвития Антон Алиханов, Оксана Лут, Максут Шадаев и Максим Решетников соответственно, а также министр культура Ольга Любимова и многие другие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что Владимира Путина не было на прощании с экс-министром транспорта, поскольку на этот день у него был другой рабочий график.

