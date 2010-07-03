Два человека пострадали при пожаре в Сокольниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире в столичном районе Сокольники, сообщает Агентство "Москва". Пострадали два человека.

Огонь вспыхнул на первом этаже дома 5, корпус 2 по Егерской улице. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Огонь полностью потушен.

Ранее сообщалось о возгорании в бассейне Училища олимпийского резерва на западе столицы. ЧП произошло по адресу: Малая Филевская улица, дом 34, корпус 2. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

