Площадь пожара в Грозном увеличилась до 700 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Площадь пожара в ТЦ "Гранд парк" в Грозном увеличилась до 700 квадратных метров, передает ТАСС.

"Горит обшивка и частично кровля здания", – сообщил собеседник агентства в экстренных службах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что погибших или пострадавших в результате ЧП нет.



Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Видео: телеграм-канал Mash

Возгорание началось на первом этаже центра в одном из магазинов. На место по высшему рангу вызова выехали спасатели. Была проведена эвакуация людей. Движение по проспекту Кадырова в центре Грозного ограничили, само здание оцеплено.Всего в грозненском "Гранд парке" расположены более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб и детский парк. Рядом находятся наземная и подземная парковки. В настоящее время борьба с огнем продолжается.