СК проверит информацию о нападении бездомных собак на детей в Тольятти

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Следственный комитет проверяет информацию о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти, сообщает пресс-служба СУСК по Самарской области.

Ранее СМИ сообщили о случаях нападения собак на Спортивной улице в Автозаводском районе и на Гидротехнической улице в Комсомольском районе.

Также в СМИ появилась информация о том, что 21 января бездомная собака напала на несовершеннолетнего около ТЦ "Мадагаскар".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку информации о пьяной женщине, посадившей за руль малолетнего сына в Подмосковье. При этом на заднем сиденьи находился еще один ребенок.