Акция по чипированию животных пройдет в ветклиниках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Цены на чипирование домашних животных снизят в 27 столичных ветеринарных клиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Стоимость процедуры не изменится, однако в нее войдет и стоимость микрочипа, которая обычно составляет порядка 300 рублей. С 2 марта по 30 апреля все это обойдется в 682 рубля.
Председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин рассказал, что в 2019 году в государственных ветклиниках чипировали свыше шести тысяч домашних кошек и собак. В 2020-м акцию решили провести до начала сезона отпусков, поскольку в случае потери питомца в этот период наличие чипа позволит идентифицировать его.
Процедура установки занимает несколько минут, она безопасна для животного. Капсула содержит персональный 15-значный номер. Информация о номере чипа вносится ветврачом в автоматизированную общую базу данных чипированных животных.
Вместе с номером чипа туда добавляют данные обо всех сделанных прививках и контакты хозяина. Если потерявшийся питомец попадает в приют или ветеринарную клинику, сотрудник организации сканером считывает номер с чипа и запрашивает информацию о владельце в базе данных, чтобы затем связаться с ним.
С 5 июня 2016 года почти всех домашних животных, за исключением рептилий и обезьян, в обязательном порядке нужно идентифицировать. Процедура необходима для предотвращения распространения заразных болезней.
С конца 2018-го на mos.ru можно записать своего питомца на прием к ветеринару онлайн. Это касается государственных ветклиник города. Сервис включает в себя также возможность вызвать ветеринара на дом.
В ноябре 2019-го стало известно, что Минсельхоз РФ подготовит документ, регулирующий обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. Документ предполагает создание системы официального учета и идентификации питомцев. В перечень планируют внести как кошек с собаками, так и мелкий и крупный рогатый скот.
Процедуру базовой регистрации собираются сделать бесплатной. Маркировка при этом остается на усмотрение хозяина животного и будет оплачиваться из его средств.
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