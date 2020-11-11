Юрист оценил, что грозит приюту в Иркутской области, где нашли мертвых собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина рассказала Москве 24, какое наказание может грозить руководителям приюта "Пять звезд", который расположен в деревне Карлук Иркутской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором общественный инспектор в сфере обращения с животными Елена Прадчук при проверке приюта "Пять звезд" в Иркутской области нашла там мертвых взрослых собак и щенков. После этого она обратилась с заявлением в региональную службу ветеринарии. Также жители региона запустили электронную петицию, авторы которой утверждают, что хозяин приюта якобы убил более 50 тысяч животных.

По словам эксперта, следователи могут возбудить уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

"Если будут собраны все доказательства и установлены причины смерти животных, то должно быть возбуждено уголовное дело, по которому предусмотрена ответственность, в том числе реальное лишение свободы на срок до пяти лет", – пояснила Федюнина.

Кроме того, по ее словам, владельца могут привлечь к ответственности, если докажут факт "нецелевого расходования бюджетных денежных средств". Как утверждают авторы петиции, приют "Пять звезд" заключил множество муниципальных контрактов на отлов собак на сумму 20 миллионов рублей.





Анастасия Федюнина руководитель ассоциации "Зооправо" Прямое доказательство – причинно-следственная связь между действием лица и наступившим событием, то есть гибелью животных. Для этого проводится ветеринарная экспертиза – патологоанатомическое вскрытие, которое устанавливает причину смерти животных, примерный срок их гибели. Это будет являться доказательством.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в приюте для бездомных животных "Пять звезд" выявили нарушения, в том числе ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек. Ситуацию также взял под особый контроль губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, если жестокое обращение с животными будет доказано, то можно будет "привлечь руководство "Пяти звезд" по всей строгости закона".

Депутат Госдумы Владимир Бурматов также отправил официальные запросы в МВД и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Парламентарий тоже считает, что руководителям приюта грозят две уголовные статьи: "Жестокое обращение с животными" и "Нецелевое расходование бюджетных средств".

Ранее министерство юстиции РФ предлагало внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными. Планируется усилить ответственность хозяев в том числе и за несоблюдение общих требований к их содержанию и использованию в культурно-зрелищных целях. За нарушения предлагается штрафовать частных лиц на 3–5 тысяч рублей, должностных лиц – на 5–15 тысяч, юридических – на 15–30 тысяч. Кроме того, за жестокое обращение могут быть введены штрафы от 5–15 тысяч рублей для частных лиц и до 50–100 тысяч – для юридических лиц.