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Общество

16:32

Госдума приняла в I чтении законопроект о "гаражной амнистии"

общество

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о "гаражной амнистии", направленный на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации.

Уточняется, что с соответствующей инициативой ранее выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Согласно инициативе, предлагается предоставлять гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Упрощенный порядок оформления участков будет доступен тем, чей гараж возведен до введения в действие Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года).

Ранее сообщалось, что "гаражная амнистия" будет действовать до 2026 года. Планируется, что процедура оформления будет бесплатной для малоимущих граждан.

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