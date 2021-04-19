В Мосгордуме предложили лицензировать хозяев собак бойцовых пород

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Депутат Мосгордумы Александр Козлов внес предложение ввести обязательное лицензирование владельцев бойцовых пород собак. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он рассказал о недавнем обращении к нему женщины, которая пострадала от укуса собаки такой породы. Соседи пострадавшей пожаловались, что хозяева пса выгуливают его без намордника и без поводка, а также свободно выпускают в подъезд.

"Необходимо принять соответствующие меры в отношении нарушителей, а также выяснить, должным ли образом действовали сотрудники полиции, получая обращения от граждан о нарушении общественного порядка", – отметил Козлов.

Он обратится к начальнику УВД по ТиНАО Главного управления МВД России по Москве, полковнику полиции Александру Дрожжину с просьбой взять на контроль ситуацию о нападении бойцовой собаки на жительницу ЖК "Николин Парк".

Кроме того, депутат напомнил, что в КоАП Москвы прописаны штрафы за нарушения правил содержания и выгула собак в размере от 1 до 2 тысяч рублей. В случае нападения животного на человека этот штраф может вырасти до 5 тысяч рублей.

В связи с этим Козлов высказал мнение, что всем планирующим завести бойцовую собаку лицам необходимо получать "своего рода лицензию".

"Человек должен быть ответственен за свое животное не только в плане отношения к своему питомцу, но и чтобы животное не доставляло проблем окружающим. К сожалению, в последние дни немало печальных историй приходит из разных регионов нашей страны, связанных с нападением бойцовых собак на людей, на других собак. Даже со смертельным исходом", – рассказал депутат.

По его мнению, специальные лицензии смогут гарантировать адекватность и уравновешенность будущего хозяина, а также его умение правильно обращаться и ухаживать за питомцем.

Также Козлов считает, что самих животных необходимо начать регистрировать или чипировать. Это позволит находить безответственного хозяина в том случае, если он решит избавиться от питомца.

"Все это позволит нам минимизировать чрезвычайные происшествия, когда животное напало на человека", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают систему биометрической идентификации собак, с помощью которой найти потерявшегося питомца станет намного проще. Никакое специальное оборудование для идентификации питомца хозяевам не потребуется – достаточно будет мобильного телефона.