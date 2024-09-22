Полиция остановила в Москве "Газель" с золотыми слитками

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Силовики в Москве остановили "Газель", в которой перевозили золотые слитки на сумму свыше 18 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

"Около одного из домов по ул. Симоновский вал остановлен автомобиль марки "Газель". В машине находились двое мужчин 48 и 36 лет, которые добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета, которые направлены на исследование", – указано в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что один из слитков представлял из себя сплав на основе золота, серебра, цинка и меди, а остальные – двухкомпонентный сплав из золота и меди. Масса чистого золота в слитках составила не менее 2,5 килограмма, его общая стоимость превышает 18,5 миллиона рублей.

В отношении мужчин избрана мера пресечения. Их обвиняют в незаконном хранении, перевозке или пересылке драгоценных металлов в нарушение правил, установленных законодательством России, в крупном размере, организованной преступной группой.

До этого в аэропорту Домодедово пресекли попытку ввоза в Россию золотых часов за 7 миллионов рублей. Часы из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов обнаружили у 52-летней женщины. Она прилетела в Москву из Дубая.