Умер британский телеведущий Майкл Паркинсон – СМИ

Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis

Британский журналист и телеведущий Майкл Паркинсон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление его семьи.

"После непродолжительной болезни сэр Майкл Паркинсон мирно скончался вчера вечером у себя дома в кругу семьи", – сказано в сообщении.

Майкл Паркинсон родился 28 марта 1935 года. Он вел свое ток-шоу, в котором брал интервью у мировых знаменитостей, с 1971 по 2007 год. Среди его гостей были Элтон Джон, Мухаммед Али, Том Круз, Гвинет Пэлтроу, Пол Маккартни и другие.

В 2008 году королева Елизавета II посвятила Паркинсона в рыцари. В 2013 году ведущий заявил, что проходит курс химиотерапии из-за рака простаты, а через два года сообщил, что излечился от болезни.