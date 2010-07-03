Бульвар и зону отдыха у пруда благоустроили в Крюкове

18:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бульвар и зону отдыха у пруда благоустроили в районе Крюково в Зеленограде. Работы проходили в рамках программы "Мой район". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в 20-м микрорайоне прошло благоустройство бульварной зоны. Там проложили велодорожку, разместили детские и спортивные площадки, новые пешеходные дорожки и обустроили специальную площадку для собак. Вдоль бульвара также разместили лавочки, урны, всю территорию озеленили. Освещать бульварную зону будут светодиодные фонари.
Также завершился первый этап благоустройства у Нижнего Каменского пруда. Там появился профессиональный скейт-парк, куда приезжают жители близлежащих городов. Второй этап запланирован на следующий год.
"Работы, заказчиком которых было ГБУ "Жилищник района Крюково", завершены в срок, с хорошим качеством. Любой ремонт всегда доставляет временные неудобства. Хочу сказать спасибо жителям не только за их терпение, но и за активную позицию. Многие элементы оформления подсказали жители", – заявил глава управы Крюкова Андрей Журавлев.
Он рассказал, что в 2020 году планируется благоустроить парковую зону "Нижнекаменский пруд". Сейчас проводится конкурс на разработку проекта лыжероллерной трассы на территории района.
В сентябре завершилось благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде. Там появился живописный прогулочный маршрут.
Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк. Рядом с ним находится Малый городской пруд. Вместе они образуют единый водоем площадью около 12 гектаров.
Главной достопримечательностью парка стал каскадный фонтан. В ходе работ по благоустройству специалисты провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов.
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