Завершено благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Благоустройство территории Парка Победы в Зеленограде завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

После благоустройства в Парке Победы появился живописный прогулочный маршрут. Центральным элементом территории стал Большой городской пруд, с одной стороны которого разместился обновленный Парк Победы, а с другой – Дендропарк. Рядом с ним находится Малый городской пруд. Вместе они образуют единый водоем площадью около 12 гектаров.

На поверхности Большого городского пруда появились три плавающих фонтана. Они выполнены в виде кувшинок. Из каждого фонтана бьет 17 струй, их высота достигает 8 метров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главной достопримечательностью парка стал каскадный фонтан. В ходе работ по благоустройству специалисты провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов. Сейчас чаши фонтана украшает архитектурно-художественная подсветка.

На центральной лестнице, которая идет вдоль фонтана, появились новые перила, а также подогрев ступеней и площадок. Кроме того, в парке возродили лодочную станцию с пристанью, к которой одновременно смогут причаливать до 12 лодок.

Также на территории парка появилась беговая дорожка длиной 2,5 километра. А для более юных горожан оборудовали две детские площадки. Помимо этого, в парке установили порядка 500 новых опор освещения, а также в парке появилось более 500 светильников высотой около одного метра. С их помощью создается более камерное освещение.

Парк Победы в Зеленограде был открыт 9 мая 1985 года. Он расположен на северном берегу Большого городского пруда. В 2003 году там установили памятник-бюст маршала СССР Константина Рокоссовского. В парке регулярного проводят различные мероприятия и праздничные салюты.

