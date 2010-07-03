На участке Каштановой аллеи в Зеленограде ввели одностороннее движение

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В Зеленограде на участке Каштановой аллеи ввели одностороннее движение, благодаря этому там появилось более 40 парковочных мест, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Как уточняется, односторонним стал участок Каштановой аллеи от Озерной аллеи до корпуса 708.

"Изменение схемы движения позволит повысить безопасность дорожного движения на пересечении с Озерной аллеей, а также организовать для жителей 42 парковочных места, пять из которых предназначены для маломобильных граждан", – говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательнее и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

С 26 августа односторонним стал участок Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома 4 – изменение призвано разрешить трудности для разъезда встречного транспорта. У въезда на Поклонную улицу установят знаки "Движение запрещено".

В конце июля односторонними стали улицы 2-я и 3-я Новоостанкинская. Благодаря этому появилось 126 дополнительных парковочных мест: с 29 до 86 машино-мест увеличилось количество на 2-й Новоостанкинской и с 30 до 109 – на 3-й Новоостанкинской.