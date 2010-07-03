На двух московских улицах введут одностороннее движение

На двух улицах столицы будет введено одностороннее движение – это повысит дорожную безопасность и позволит создать новые парковочные места, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, с 26 августа односторонним станет участок Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома 4 – изменение призвано разрешить трудности для разъезда встречного транспорта. У въезда на Поклонную улицу установят знаки "Движение запрещено".
С 5 сентября односторонним сделают участок Каштановой аллеи от Озерной аллеи до корпуса 708. Это позволит организовать 42 парковочных места, пять из которых будут предназначены для маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра в районе станции Трикотажная появится эстакада. Она будет состоять из двух участков: правоповоротного съезда с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области и участка бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижским направлением железной дороги и Волоколамским шоссе.
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