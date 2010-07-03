На двух улицах в Москве ввели одностороннее движение

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Схему движения изменили на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Односторонними стали улицы 2-я и 3-я Новоостанкинская. Благодаря этому появилось 126 дополнительных парковочных мест: с 29 до 86 машино-мест увеличилось количество на 2-й Новоостанкинской и с 30 до 109 – на 3-й Новоостанкинской.

Кроме того, за счет изменения схемы движения решится проблема встречного разъезда на улице 2-я Новоостанкинская.

Ранее одностороннее движение установили на участке Бригадирского переулка от улицы 2-ая Бауманская до улицы Бауманская и на участке Технического переулка от улицы Бауманская до улицы 2-ая Бауманская.