Схему движения транспорта изменили в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения изменилась в Зеленограде в районе Конструктора Гуськова. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

"С 30 сентября проехать по разворотной площадке "Северная" можно только в одном направлении. Изменение схемы движения позволит улучшить движение транспорта, в том числе наземного городского", – говорится в сообщении.

На данном участке парковаться запрещено. Водителей призвали быть внимательнее и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

В начале сентября в Зеленограде на участке Каштановой аллеи ввели одностороннее движение, благодаря этому там появилось более 40 парковочных мест. Односторонним стал участок Каштановой аллеи – от Озерной аллеи до корпуса № 708.

Одностороннее движение ввели для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности на участке.

