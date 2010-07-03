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Город

15:29

Дом на 70 квартир возведут в Даниловском районе Москвы

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жилой дом на 70 квартир построят по программе реновации в столичном районе Даниловском. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

В ближайшее время строители приступят к отделочным и фасадным работам. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Согласно проекту, в доме будут 32 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 16 трехкомнатных квартир, а также две четырехкомнатные. Две квартиры будут приспособлены для маломобильных жильцов. На первом этаже здания разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

В доме предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

Будет благоустроена придомовая территория. Во дворе установят детские и спортивные площадки. В дополнение к подземной одноэтажной парковке появится открытая стоянка.

Ранее жителей одного из домов в районе Южное Бутово расселили по программе реновации. В две новостройки переехали все жильцы дома 194, корпуса 1, на Варшавском шоссе. Этот дом стал уже четвертым в районе Южное Бутово, полностью расселенным по программе реновации.

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