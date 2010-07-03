Проект благоустройства нижней Симоновской набережной обсудят с москвичами

Фото: stroi.mos.ru

Новая Симоновская набережная Москвы-реки, которую строят на территории ЗИЛа, станет естественным продолжением набережной Марка Шагала. Проект планировки набережной на участке от Автозаводского моста до улицы Ленинской Слободы рассмотрела градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Предполагается, что для пешеходов вымостят тротуары, а для любителей активного отдыха создадут беговые и велосипедные дорожки. Пространство для пешеходов отдалят от проезжей части в том числе с помощью зеленых насаждений.

Также на набережной хотят обустроить спуски к воде и установить понтоны для отдыха.

Проект благоустройства нижней Симоновской набережной Москвы-реки будет вынесен на публичные слушания.

В сентябре в Южном округе столицы на Симоновской набережной началась реорганизация промзоны на территории 124,5 гектара. Раньше в промзоне располагались промышленные предприятия, в частности нефтебаза. Теперь там появится жилой комплекс бизнес-класса с авторской архитектурой и современными инженерными сетями, а также детский сад на 80 мест. Кроме того, на территории обустроят спортивные площадки и места для отдыха. Для автомобилей построят двухуровневый подземный паркинг на 1 017 машин.

