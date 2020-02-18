Дом по программе реновации на улице Люблинской облицуют клинкерной плиткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стартовый дом по программе реновации на Люблинской улице планируют облицевать клинкерной плиткой.

"Стартовый дом по программе реновации планируют построить на улице Люблинской. Фасады двухподъездного дома будут облицованы клинкерной плиткой", – сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Москомархитектуры.

Поясняется, что новостройка общей площадью более 22 тысяч квадратных метров расположится по адресу: улица Люблинская, владение 109/1. Первый этаж здания будет отдан под общественные помещения. На придомовой территории раскинут детскую площадку, а также обустроят места для отдыха и занятий спортом.

Помимо этого, территорию вокруг дома дополнительно озеленят, высадив деревья, кустарники и разбив клумбы.

Ранее сообщалось о том, что дом по программе реновации на Нижегородской улице украсят разноцветным кирпичом.

Жилое строение высотой 14 этажей возведут по адресу: Нижегородская улица, владение 76. Каждый из трех подъездов здания оформят в разных цветах, чтобы они могли придавать дому узнаваемость и адресность.