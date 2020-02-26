Жилой дом на 120 квартир построят по программе реновации в Южном Тушине

12:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном районе Южное Тушино началось строительство жилого дома на 120 квартир по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента строительства.
"Проектно-сметная документация на строительство жилого дома и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение Мосгосэкспертизы. Проект полностью соответствует градостроительным нормам и требованиям. В настоящее время на объекте идут подготовительные работы", – заявил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
В департаменте уточнили, что работы проводятся в 4-м квартале района по адресу: Светлогорский проезд, владение 7/11. Ввести строение в эксплуатацию планируется в 2021 году.
Односекционный жилой дом будет построен по индивидуальному проекту. В распоряжении местных жителей окажутся не только 120 квартир с отделкой, но и лифтовый холл с лифтами, колясочные, технические помещения и отдельное место для дежурного.
В отделке здания планируют использовать искусственный камень, стилизованный под кирпич. На уровне кровли разместят декоративные колонны. Дом будут строить с учетом потребностей маломобильных граждан, а потому входы в строение будут размещены на уровне земли.
Возле нового жилого комплекса благоустроят территорию и обеспечат соответствующее озеленение. Кроме того, рабочие установят детскую и спортивную площадки. Инфраструктуру здания дополнят двумя парковками – подземной и открытой плоскостной.
"Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, а в районе Южное Тушино новые квартиры получат жители 111 сносимых домов. Для начала переселения подобраны три стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых", – подчеркнул Загрутдинов.
Ранее в департаменте градостроительной политики Москвы заявили, что решается вопрос о запуске 40 новых стартовых площадок реновации. Территории рассматривают по всему городу, причем в первую очередь речь идет о площадках, на которых ранее не были установлены дома.
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