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19 февраля, 09:35

Минстрой предлагает вернуться к типовому строительству

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минстрое готовят поправки, согласно которым предлагается строить школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие возводимые за счет бюджета объекты по типовым проектам, сообщает газета "Известия".

Соответствующий документ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в целях введения типового проектирования в РФ" внесут на рассмотрение комиссии по законодательной деятельности в сентябре. В конце текущего года его намерены внести в Госдуму.

"Исключительное право на типовые проектные решения будет принадлежать Российской Федерации. При этом концепция законопроекта не предполагает обязательного применения типовых проектов всеми застройщиками", – говорится в сообщении.

Возродить типовое проектирование предлагают потому, что появилась потребность в снижении затрат и ускорении строительства социальных объектов.

Ранее систему "Умные ладошки", помогающую контролировать деятельность подрядчиков, внедрили почти на 20 стройплощадках с начала года. На сегодняшний день в строительстве соцобъектов в столице задействовано более тысячи устройств с ГЛОНАСС-приемником, акселерометром, датчиком персонификации и другими техническими средствами.

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