Жилой дом по программе реновации в Зюзине построят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом по программе реновации построят в районе Зюзино в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Новостройка расположится в на улице Одесской, владении 10. Сейчас там завершены подготовительные работы, идет разработка котлована и устройство шпунтового ограждения.

Строительство односекционного 11-этажного дома на 83 квартиры (16 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 25 трехкомнатных) ведется по индивидуальному проекту.

Общая площадь квартир составит 5 тысяч квадратных метров. Фасады здания облицуют плитами из искусственного камня. На первых этажах могут разместиться магазины, аптеки и кружки для детей.

В вестибюле расположатся лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного с санузлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и техпомещения.

Также предусмотрено два лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Входы в здание сделают в один уровень с поверхностью земли.

Новостройку оборудуют системами безопасности, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. На прилегающей территории установят детскую и спортивную площадки. Предусмотрены подземная автостоянка и открытые плоскостные стоянки.

Жилой дом на 120 квартир построят по программе реновации в Южном Тушине. Работы проводятся в 4-м квартале района по адресу: Светлогорский проезд, владении 7/11.