Жилой дом по программе реновации в Зюзине построят в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жилой дом по программе реновации построят в районе Зюзино в 2021 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
Новостройка расположится в на улице Одесской, владении 10. Сейчас там завершены подготовительные работы, идет разработка котлована и устройство шпунтового ограждения.
Строительство односекционного 11-этажного дома на 83 квартиры (16 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 25 трехкомнатных) ведется по индивидуальному проекту.
Общая площадь квартир составит 5 тысяч квадратных метров. Фасады здания облицуют плитами из искусственного камня. На первых этажах могут разместиться магазины, аптеки и кружки для детей.
В вестибюле расположатся лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного с санузлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и техпомещения.
Также предусмотрено два лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Входы в здание сделают в один уровень с поверхностью земли.
Новостройку оборудуют системами безопасности, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. На прилегающей территории установят детскую и спортивную площадки. Предусмотрены подземная автостоянка и открытые плоскостные стоянки.
Жилой дом на 120 квартир построят по программе реновации в Южном Тушине. Работы проводятся в 4-м квартале района по адресу: Светлогорский проезд, владении 7/11.
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