Четыре стартовые площадки по программе реновации подобрали в районе Северном

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Четыре жилых дома расселят в столичном районе Северном в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления обеспечения реализации программы реновации жилищного фонда департамента градостроительной политики Сергея Сидорова.
Общая площадь сносимого жилья – 30 тысяч квадратных метров. Для строительства новых домов подобрано четыре стартовые площадки – Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 9А (присвоенный адрес: Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 3), Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 8А (Долгопрудная аллея, дом 15, корпус 2), Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 4А (Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 2), Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 3А (Долгопрудная аллея, дом 14, корпус 1).
Сидоров отметил, что стартовые дома соответствуют требованиям к улучшенной отделке и благоустройству территории. Предложенные жителям квартиры имеют жилую площадь не менее, чем ранее занимаемая. Среднее увеличение общей площади составляет до 30%.
Дом на 88 квартир начали строить в рамках программы реновации в столичном районе Марфино. Там огораживают стройплощадку, устраивают бытовой городок и временные дороги. Дом планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.
Ранее комитет государственного строительного надзора Москвы оформил разрешение на строительство трех домов по программе реновации. Их возведут в районах Северо-Восточного, Северного и Южного округов.
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