В Марфине начали возводить дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дом на 88 квартир начали строить в рамках программы реновации в столичном районе Марфино. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"В районе Марфино по адресу улица Академика Комарова, владение 11, началось строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог", – заявил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов. Дом планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Строение возведут по индивидуальному проекту с двумя секциями и с учетом переменной этажности. В оформлении фасадов будут использованы керамогранит, клинкерная плитка и элементы из металла.

"Первые этажи будут нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения: магазины, аптеки, салоны красоты, кружки для детей. В вестибюле жилой части каждой секции предусмотрены лифтовой холл, колясочные, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения", – подчеркнули в пресс-службе департамента строительства.

Современное здание оборудуют системами контроля и учета потребления энергоресурсов, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Входы в здание будут находиться на уровне земли для удобства мам с колясками и маломобильных граждан.

Дом оснастят необходимой инфраструктурой. В частности, в здании установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограммов.

Сообщается, что всего в Северо-Восточном округе в программу реновации включены 499 жилых домов. Ранее специалисты уже утвердили 59 стартовых площадок для реализации программы реновации.

Ранее стало известно, что комитет государственного строительного надзора Москвы оформил разрешение на строительство трех домов по программе реновации. Их возведут в районах Северо-Восточного, Северного и Южного округов.

