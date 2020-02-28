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Город

19:39

Более 500 семей готово докупить жилплощадь в рамках реновации

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московский фонд реновации жилой застройки поступило 516 заявок на приобретение квартир с большим числом комнат и отдельного жилья. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что количество заявок растет, а с начала 2020 года жители города обратились за данной услугой 43 раза.

Участники программы переселения по реновации, согласно действующим правилам, могут улучшить жилищные условия как в момент переезда, так и в течение двух лет с момента оформления квартиры в собственность. Площадь приобретаемой квартиры не может превышать 100 квадратных метров.

Ознакомиться с фондом доступных квартир по районам можно на сайте. Для консультаций открыта специальная горячая линия: +7 (495) 651-07-97.

Ранее в феврале стало известно, что в Москве разрабатывают 40 новых стартовых площадок для реализации программы реновации. Новые дома появятся на территориях, которые ранее жильем не застраивались.

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