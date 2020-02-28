Технологию "умного сноса" использовали при демонтаже 19 домов по программе реновации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Технологию "умного сноса" использовали при демонтаже 19 домов в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

На месте снесенных домов планируется построить новостройки, благоустроить территорию и оборудовать детские площадки и зоны отдыха.

Больше всего пятиэтажных домов снесено в Можайском и Бабушкинском районах, а также в Южном Бутове – по четыре здания. Три жилых дома демонтировали в Академическом районе, по два дома – в Хорошёво-Мнёвниках и Северном Измайлове.

Технология "умного сноса" включает в себя несколько этапов. На первом внутри здания демонтируют отдельные элементы с разделением их на разные материалы. Затем экскаватором разбирают железобетонный остов здания.

Все отходы отправляют на переработку для вторичного использования в строительстве и благоустройстве территорий. Таким образом, процесс демонтажа становится более щадящим для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в столице разрабатывают 40 новых стартовых площадок для реализации программы реновации. Сумарная площадь участков составляет почти 600 тысяч квадратных метров.