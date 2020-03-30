Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Более 26 тысяч москвичей получили ответы на вопросы о реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
"Граждане, ожидающие расселение по программе реновации, а также те, чье расселение уже начато, получили более семи тысяч письменных разъяснений и еще более 19 тысяч очных консультаций", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он пояснил, что чаще всего горожане интересовались вопросами о предоставлении квартир в том же районе, спрашивали о критериях принципа равнозначности, а также уточняли о процессе оформления документов.
Помимо этого, в департаменте городского имущества и центрах информирования по расселению жителей консультируют горожан по оформлению документов после осмотра предложенных квартир.
"Все жители могут обратиться в департамент с интересующим вопросом о переселении в равнозначные квартиры, направив обращение через электронную приемную, по почте или подав его в службу одного окна департамента", – пояснил руководитель ведомства Максим Гаман.
В марте прошлого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Программа реновации была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в программу 81 стартовую площадку. Строительство домов рамках программы реновации продолжается. Свыше 24 тысяч человек уже переехали в новые квартиры либо находятся в стадии переезда.
"Москва сегодня": в чем преимущество новых домов по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: