Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 26 тысяч москвичей получили ответы на вопросы о реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

"Граждане, ожидающие расселение по программе реновации, а также те, чье расселение уже начато, получили более семи тысяч письменных разъяснений и еще более 19 тысяч очных консультаций", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что чаще всего горожане интересовались вопросами о предоставлении квартир в том же районе, спрашивали о критериях принципа равнозначности, а также уточняли о процессе оформления документов.

Помимо этого, в департаменте городского имущества и центрах информирования по расселению жителей консультируют горожан по оформлению документов после осмотра предложенных квартир.

"Все жители могут обратиться в департамент с интересующим вопросом о переселении в равнозначные квартиры, направив обращение через электронную приемную, по почте или подав его в службу одного окна департамента", – пояснил руководитель ведомства Максим Гаман.

В марте прошлого года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Программа реновации была утверждена в столице 1 августа 2017 года. В декабре власти города добавили в программу 81 стартовую площадку. Строительство домов рамках программы реновации продолжается. Свыше 24 тысяч человек уже переехали в новые квартиры либо находятся в стадии переезда.

