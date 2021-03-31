График ряда электричек Белорусского и Савеловского направлений изменят 3 и 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График некоторых электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 3 и 10 апреля из-за ремонтно-путевых работ на станции Москва-Смоленская. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что в апреле будут проведены плановые работы по капитальному ремонту второго главного пути на станции. В течение двух суток будут ремонтировать свыше одного километра пути с очисткой и подсыпкой щебеночного балласта, а также укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

Работы будут вести по технологии закрытого перегона, что поможет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Технологические окна назначены на период с 2:00 3 апреля до 2:00 4 апреля и в те же часы с 10 на 11 апреля.

Движение поездов в это время организуют по соседним путям. Кроме того, несколько поездов временно выведут из графика, часть составов проследуют по укороченному маршруту. Например, электрички сообщением Усово – Москва станут курсировать до станции "Рабочий поселок" и будут отправляться в обратный рейс.

Ранее сообщалось, что на участке МЦД-2 между станцией Москва-Каланчевская и Курским вокзалом ограничат движение поездов. Изменения будут сохраняться 4 апреля 2021 года из-за проведения путевых работ, заявили представители МЖД.