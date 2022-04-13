Схема движения на трассе между Ярославским и Дмитровским шоссе изменится с 18 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 18 апреля временно изменится схема движения на участке трассы А107 между Дмитровским и Ярославским шоссе. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Автодора" сообщает Агентство "Москва".

Изменения связаны с работами по ремонту моста через канал имени Москвы. На это время будет введен реверсивный режим движения со светофорным регулированием. Максимально разрешенную скорость снизят до 40 километров в час.

В ходе ремонтных работ планируют заменить мостовое полотно, восстановить несущие конструкции, обновить систему водоотвода и лестничные сходы, а также покрыть проезжую часть и тротуары.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать требование временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля на нескольких улицах Москвы перекроют движение из-за транспортного обслуживания кладбищ. Ограничения будут действовать до 3 мая.