Схема движения временно изменится в нескольких районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На нескольких улицах в ЮВАО, ЮЗАО и САО временно изменится схема движения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, из-за строительных работ на Золоторожском Валу с 20 апреля по 24 декабря будут поэтапно ограничивать движение на разных участках проезда Завода "Серп и Молот" и Танкового проезда.

С 20 апреля по 6 июля в связи со строительством инженерных сетей ограничат движение на участке Севастопольского проспекта от дома 85 до дома 85, строения 1.

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17 и 24 апреля, а также 1 и 3 мая в Ясеневе и Южном Бутове перекроют несколько улиц в связи с проведением пасхальных праздничных мероприятий.

С 20 апреля по 29 июля в районе пересечения Ленинградского и Шереметьевского шоссе ограничат движение из-за проведения работ по строительству инженерных сетей.

Водителей призвали быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что с 17 апреля на нескольких улицах Москвы перекроют движение из-за транспортного обслуживания кладбищ. Ограничения будут действовать до 3 мая.