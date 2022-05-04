Поезда не останавливаются на станции МЖД Новохохловская из-за задымления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Поезда Курского направления МЖД временно перестали останавливаться на станции Новохохловская в связи с задымлением оборудования в электрощитовой вестибюля, сообщает пресс-служба магистрали.

"В настоящее время поезда на Курском направлении МЖД в сторону Москвы и области следуют без остановки на станции Новохохловская из-за произошедшего задымления, по предварительной информации, электрооборудования в электрощитовой вестибюля", – отмечается в сообщении.

В настоящее время на станцию следует бригада энергетиков. При этом, как уточнили в МЖД, произошедшее ЧП не влияет на график движения поездов.

Ранее сообщалось, что график пригородных электричек четырех направлений Московской железной дороги изменится в мае из-за работ по улучшению и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. На Курском направлении в мае в ночное время на участке Красный Строитель – Щербинка специалисты будут проводить работы по модернизации контактной сети.