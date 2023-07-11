Мишустин поручил сформировать прогноз потребности в кадрах в ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Михаил Мишустин поручил ведомствам к 20 июля изучить прогноз потребности в кадрах в строительной сфере и ЖКХ до 2030 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

К делу подключили Минстрой, Росстат, Минтруд, Минтранс, Минобрнауки, Минпросвещения и другие ведомства. Премьер-министр поручил это по итогам стратегической сессии, посвященной опережающему развитию инфраструктуры.

Кроме того, глава кабмина также призвал до конца 2026 года на базе Московского государственного строительного университета создать образовательный кампус мирового уровня. Это также связано с развитием кадрового потенциала в сфере строительства.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представил доклад, согласно которому на российском рынке труда выявили две тенденции: дефицит кадров и одновременно с этим избыточная занятость. Экономисты предложили решить эту проблему с помощью оргнабора, то есть перераспределения кадров между регионами и секторами.