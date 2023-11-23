В России предложили увеличить размер шрифта на упаковках продуктов

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В России предложили увеличить размер шрифта с ключевой информацией на продуктах. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отправил соответствующее письмо в адрес главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сообщает RT.

В документе Орлов отметил, что миллионы россиян, посещающие продуктовые магазины, регулярно просят других людей помочь им прочитать информацию на упаковках. Кроме того, продолжил политолог, производители иногда используют такой мелкий шрифт, что даже гражданам с хорошим зрением затруднительно его прочитать.

В связи с этим Орлов попросил Минпромторг рассмотреть вопрос о введении норм о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации (состав, срок годности, контакт для претензий покупателей и другие), которая размещается на продуктах питания.

Ранее сообщалось, что российское правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца. ФАС, Минсельхоз и Минпромторг займутся проверкой обоснованности подорожания яиц, возможностью наращивания импорта и стимулированием бизнеса на заключение долгосрочных контрактов.

Кроме того, Минпромторг и Минсельхоз будут стимулировать производителей и торговые сети заключать долгосрочные договоры о поставках продукции. Данная мера позволит обеспечить их прогнозируемые объемы и цены в рознице.

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